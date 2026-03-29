Bosnia-Italia l’arbitro Turpin e quel precedente da incubo | poi la storia assurda con droga e armi

Per la partita tra Bosnia e Italia, programmata a Zenica il 31 marzo 2026, la UEFA ha designato come arbitro Clément Turpin, riconosciuto come uno dei più esperti in Europa. In passato, Turpin è stato coinvolto in un episodio controverso, legato a un precedente in cui furono trovate droga e armi, suscitando attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori.

Per Bosnia-Italia, partita delicata in programma a Zenica, martedì 31 marzo 2026, la Uefa ha scelto uno degli arbitri più esperti del panorama europeo: Clément Turpin. Il direttore di gara francese è stato recentemente nominato miglior arbitro dall’Iffhs ed è considerato un profilo di assoluta affidabilità. Ma per i tifosi italiani il suo nome richiama anche un precedente significativo. Turpin, infatti, era l’arbitro di Italia-Macedonia del Nord nel 2022, la sfida che costò agli Azzurri la mancata qualificazione ai Mondiali. Un ricordo ancora vivido per molti appassionati, anche se legato più all’esito della partita che a episodi arbitrali specifici. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Bosnia-Italia, l’arbitro Turpin e quel precedente da incubo: poi la storia assurda con droga e armi Articoli correlati Leggi anche: Bosnia-Italia, arbitra Turpin. E con lui c'è un precedente da brividi... Leggi anche: Gigio, Tonali, Barella e quel precedente con la Bosnia a Zenica Altri aggiornamenti su Bosnia Italia l'arbitro Turpin e quel... Temi più discussi: Contro la Bosnia ci sarà Turpin: lo stesso arbitro di Italia-Macedonia del 2022; Bosnia-Italia, finale playoff affidata a Turpin: c'è un precedente da brividi; Mondiali spareggi. Galles vs Bosnia & Herzegovina, le formazioni ufficiali; Italia, i segreti della Bosnia: difesa rocciosa, Dzeko e un ct in 'missione'. Bosnia-Italia, designato l’arbitro del playoff per il Mondiale: ecco i precedenti(Photo by Marco Bucco) Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, Bosnia-Italia si avvicina. msn.com Bosnia-Italia, il sorteggio dell’arbitro Turpin rievoca un incubo per gli AzzurriPer Bosnia- Inter, la Uefa ha scelto di affidarsi al miglior arbitro disponibile. Solo tre mesi fa, infatti, Clément Turpin è stato premiato dall’Iffhs come miglior direttore di gara al mondo. Tuttavi ... sportal.it "BOSNIA-ITALIA PUÒ CAMBIARE IL NOSTRO FUTURO" Gatti carica gli azzurri, che saranno ospiti della Bosnia per la finale playoff per accedere al Mondiale Lo stadio di Zenica sarà ostico: "Ma ho giocato in stadi peggiori", sostiene il difensore della Juve - facebook.com facebook Bosnia-Italia, Politano: «Mondiali l'unico pensiero» x.com