Chi è Turpin arbitro di Bosnia-Italia nei playoff Mondiali | il precedente da incubo con gli Azzurri

Nella partita di playoff tra Bosnia e Italia, l’arbitro scelto è Clement Turpin, giudice internazionale riconosciuto dalla UEFA come uno dei migliori. In passato, Turpin era stato designato per una gara contro la Macedonia del Nord. La sua presenza in questa sfida ha attirato l’attenzione, considerando anche il precedente legato agli Azzurri.

La finale dei playoff Mondiali tra Bosnia e Italia sarà arbitrata da Clement Turpin, uno dei migliori direttori di gara secondo la UEFA: era stato designato anche contro la Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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