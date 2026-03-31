Dal PalaTricalle al mondo | argento per la squadra azzurra della ritmica

La squadra nazionale di ginnastica ritmica, allenata a Chieti presso il PalaTricalle, ha ottenuto una medaglia d’argento in una competizione internazionale. La loro partecipazione ha confermato i risultati positivi nel circuito mondiale, portando a casa un piazzamento importante. La notizia arriva dopo diversi impegni in campo internazionale e si inserisce nell'ambito delle competizioni di rilievo per la disciplina.

Risultati di rilievo internazionale per la ginnastica ritmica teatina. La squadra nazionale allenata a Chieti, presso il PalaTricalle, continua a collezionare successi nelle principali competizioni del circuito mondiale. Un percorso iniziato mesi fa proprio a Chieti, dove la squadra nazionale si allena stabilmente da ottobre, confermando il ruolo centrale della città nella preparazione di alto livello della ginnastica ritmica italiana. Il gruppo è composto da Pianca Bignotti, Sasha Amuchina, Sofia Sicignano, Chiara Badi e Serena Ottaviani, a cui si aggiungerà presto anche Gaia Pozzi, tutte atlete provenienti da diverse regioni italiane. Le... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ritmica, Sofia Raffaeli conquista il terzo posto in Coppa del Mondo: è favola azzurra Ginnastica ritmica, Sofia Cup 2026: Bindi e Fedele guidano la delegazione azzurra con otto juniorLa FGI ha ufficializzato la delegazione italiana che parteciperà all’International Tournament “Sofia Cup”, in programma dal 3 al 5 aprile 2026 presso...