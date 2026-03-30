Ritmica Sofia Raffaeli conquista il terzo posto in Coppa del Mondo | è favola azzurra

Sofia Raffaeli si è piazzata al terzo posto in una gara di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La atleta, già campionessa mondiale, europea e medaglia di bronzo alle Olimpiadi, ha ottenuto questa posizione in una competizione internazionale. La sua performance ha portato un risultato positivo a livello individuale in questa competizione.

Sofia – Arriva un altro grande podio per Sofia Raffaeli. La campionessa mondiale, europea e bronzo olimpico della ritmica individuale sale sul terzo gradino in Coppa del Mondo. L’Azzurra esordisce nel circuito iridato nel modo migliore, realizzando il punteggio di 28.850 alle clavette, 28.850 al nastro (suo miglior punteggio di gara), 29.650 al cerchio e 28.350 e alla palla. Il totale del podio è quello di 115.700, nel concorso generale. La vittoria è andata all’ucraina Taisiia Onofriichuk, con 116.600 punti. La bulgara Stiliana Nikolova, seconda con 116.200. Foto Simone FerraroFgi (da coni.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo!Ha preso il via la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: grande prova per Sofia Raffaeli, che a podio virtuale dopo la prima giornata È un grande...

Raffaeli sul podio a Sofia: terzo posto nel concorso generale alla prima tappa di Coppa del MondoLa medagliata olimpica e mondiale risponde alle imprecisioni di Marbella con quattro esercizi di qualità.

NEW! Sofia Raffaeli Ball 2026 28.250

Approfondimenti e contenuti su Sofia Raffaeli

Temi più discussi: Raffaeli conquista il bronzo nell’all-around; Ginnastica Ritmica / Sofia Raffaeli: argento a Marbella; Ginnastica Fabriano / World Cup, Raffaeli riparte con il bronzo all-around; Ginnastica Artistica / Brugnami argento a Stoccarda.

Ginnastica ritmica, il ritorno di Sofia Raffaeli: terza in Coppa del Mondo a Sofia, la migliore al nastroGinnastica ritmica, il ritorno di Sofia Raffaeli: terza nella prima prova di Coppa del Mondo a Sofia, la migliore al nastro. Lunedì finali di specialità. sport.virgilio.it

Sofia Raffaeli brilla in Bulgaria e si merita il podio in Coppa del Mondo! La migliore al nastroSofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ... oasport.it

Sofia Raffaeli si conferma anche nella seconda giornata di gare e conclude la prima gara di Coppa del Mondo in terza posizione nell'All Round. Posizione che aveva conquistato nella prima giornata di gare al nastro (miglior punteggio) e alle clavette. Oggi Sof - facebook.com facebook

STUPENDA Sofia Raffaeli nella conclusiva giornata di qualifica alla #WCSofia! Ottimi entrambi gli esercizi, che le fruttano il totale AA di 115.700 (in 2ª posizione provvisoria) Cerchio: 29.650 Palla: 28.350 Inoltre è ancora in corsa per entrare in ogni specialità x.com