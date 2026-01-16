Recentemente, le metropolitane di Milano e Roma sono state attraversate da una campagna marketing sorprendente e di forte impatto. Un'installazione che ha catturato l’attenzione dei passeggeri, suscitando discussioni. In questo contesto, Kioene si distingue come protagonista di questa iniziativa, portando alla luce una strategia pubblicitaria che ha suscitato interesse e curiosità senza eccessi.

In questi giorni, chi ha attraversato le metropolitane di Milano e Roma si è trovato davanti a uno spettacolo inaspettato e, per certi versi, brutale. Enormi cartelloni mostravano quarti di bue appesi nelle celle frigorifere con scritte ambigue come “È successo un macello”. Non c’erano loghi, né spiegazioni. Solo nelle scorse ore il mistero è stato svelato: dietro questa provocazione c’è Kioene, l’azienda leader nel settore dei prodotti a base vegetale. L’operazione, che ha tenuto migliaia di passeggeri con il fiato sospeso, è un esempio perfetto di guerrilla marketing. Per giorni, il dibattito è infuriato sui social: c’era chi pensava a una protesta animalista estrema e chi a una pubblicità provocatoria dell’industria della carne. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “È successo un macello”: c’è Kioene dietro alla campagna marketing choc nelle metro di Milano e Roma

Leggi anche: Roma, youtuber Cicalone aggredito alla fermata metro Ottaviano durante riprese su gang di borseggiatori: "Infami veri, da dietro in 10" - VIDEO

Leggi anche: Auto esplode vicino alla metro: è strage. Immagini choc

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Svelato il mistero del «macello vegano» nelle metro di Milano e Roma: ecco cosa è successo x.com

A Milano e Roma sono apparsi dei manifesti molto particolari. Si vedono quarti di bue appesi e tagli di carne con etichette, ma senza nessun marchio o spiegazione. Gli slogan sono diretti: «È successo un macello» oppure «Nessuno nasce vegano». Nessun r facebook