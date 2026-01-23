Arte contemporanea al Pio Monte della Misericordia | da domani 7 nuove opere accanto al Caravaggio

A partire da domani, il Pio Monte della Misericordia di Napoli accoglie sette nuove opere di arte contemporanea, donate da sette artisti internazionali. L'iniziativa arricchisce la collezione dell'istituzione di via Tribunali, creando un dialogo tra il patrimonio storico e le espressioni artistiche contemporanee. La mostra offre un'occasione per apprezzare come l'arte moderna si integri nel contesto storico e culturale del monumento.

Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte della Misericordia, arricchendo la collezione di arte contemporanea dell’istituzione di via Tribunali. Le opere saranno esposte nella Chiesa del Pio Monte fino al 24 aprile 2026, in dialogo con il capolavoro di Caravaggio. Le opere, realizzate da Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan, sono state donate in occasione dell’ VIII edizione del progetto “Sette Opere per la Misericordia” ed entrano ufficialmente a far parte del patrimonio artistico dell’ente. La mostra viene presentata sabato 24 gennaio alle ore 10 con una preview stampa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia.

