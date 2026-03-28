Caso Lukaku | dal Belgio duro attacco al club di ADL

Il mancato rientro di Romelu Lukaku a Castel Volturno ha suscitato molte reazioni dai media nazionali belgi, che hanno criticato il comportamento del club di ADL. La vicenda riguarda il trasferimento dell’attaccante e le successive negoziazioni, con commenti duri sui canali di informazione del paese d’origine. La situazione continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Il mancato rientro di Romelu Lukaku a Castel Volturno continua a fare molto rumore, e dal Belgio arriva un duro attacco al club di Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano Hln parla apertamente di una strategia del Napoli per accompagnare l’attaccante verso la cessione, “Non si tratta solo di allenarsi in Belgio: il Napoli sta cercando di spingere Romelu Lukaku verso la partenza”, il titolo del quotidiano che attacca il club partenopeo. Secondo quanto scritto dal giornale, il club avrebbe costruito “un’immagine negativa” del giocatore, definito “irritato” e persino “furioso” per la gestione dell’attaccante, con una comunicazione veicolata anche attraverso i media. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Caso Lukaku: dal Belgio duro attacco al club di ADL Articoli correlati Caso Lukaku, strappo con il Napoli: “Big Rom” resta in Belgio contro il parere del clubIl Napoli e Romelu Lukaku sono ai ferri corti: il centravanti belga ha deciso unilateralmente di prolungare la sua permanenza in Belgio, ignorando la... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con Conte” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso Lukaku Temi più discussi: Napoli, caso Lukaku: Romelu resta in Belgio, maxi multa in arrivo?; Scoppia il caso Lukaku, resta in Belgio e non torna a Napoli; Napoli, scoppia il caso Lukaku: resta in Belgio senza permesso; Napoli, caso Lukaku: se non tornerà martedì sarà fuori rosa. Caso Lukaku e parole dal Belgio: parlano De Bruyne e il ct Rudi GarciaNon un vero caos, ma una situazione amplificata: attorno a Romelu Lukaku si continua a discutere, mentre dal ritiro del Belgio arrivano parole che invitano alla calma. Da Atlanta, dove la nazionale si ... ilnapolionline.com Napoli, caso Lukaku: il motivo del mancato rientro dal Belgio e la scelta drastica del club azzurroLa dirigenza del Napoli irritata per la scelta di Lukaku di non tornare in Italia dopo aver rifiutato la convocazione nella sua nazionale: si prospetta una multa salata ... sport.virgilio.it Caso Lukaku, dal Belgio attacco al Napoli: “Spinto verso la cessione” Il caso Lukaku si allarga oltre i confini italiani e assume contorni completamente diversi. Dal Belgio arriva una lettura opposta rispetto a quella circolata finora, con accuse dirette al Napoli su - facebook.com facebook Caso Lukaku, che attacco dal Belgio: "Il Napoli usa i media, strategia per spingerlo all'addio" x.com