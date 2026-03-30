In un episodio recente nel settore cinematografico, un’attrice nota è stata esclusa da un ruolo perché considerata troppo gentile. La motivazione ufficiale fornita riguarda la percezione delle sue caratteristiche personali, che non si adattavano alle esigenze del personaggio. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli addetti ai lavori, evidenziando come fattori non strettamente legati alla performance possano influenzare le scelte di casting.

L’industria cinematografica può sorprendere anche per i motivi più inattesi dietro una mancata assunzione. È quanto emerge dal racconto di Dakota Johnson, che ha condiviso un episodio paradossale della sua carriera: un’audizione fallita non per la performance, ma per un eccesso di buone maniere. L’attrice, oggi affermata, ha spiegato come un gesto comunemente considerato professionale sia stato invece interpretato negativamente dai responsabili del casting. Nel dettaglio, come ha raccontato in un’intervista a Hits Radio, Johnson ha ricordato di essere arrivata fino alla fase di callback – venendo quindi selezionata al turno finale – per un ruolo non specificato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dakota Johnson scartata per un ruolo… perché troppo gentile: “È stato assurdo”

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