Dakota Johnson è stata scelta come nuovo volto della campagna pubblicitaria di Calvin Klein, con le foto realizzate a Topanga in California. La cantante e attrice ha partecipato alle sessioni fotografiche per la casa di moda, che ha annunciato ufficialmente la collaborazione. La campagna promozionale sarà diffusa sui canali ufficiali del marchio nei prossimi mesi.

Dakota Johnson è stata ufficialmente nominata nuovo volto di Calvin Klein, con una campagna fotografica scattata a Topanga in California. La scelta del brand mira a rafforzare l’immagine minimalista e sensuale che lo ha reso leggendario nel settore della moda globale. L’annuncio, arrivato il 9 marzo 2026, segna un momento chiave per la strategia di marketing del marchio newyorkese. Le immagini rilasciate mostrano l’attrice in un contesto domestico naturale, lontano dalle passerelle tradizionali. Questo approccio riflette un cambiamento nelle dinamiche di consumo verso una maggiore autenticità percepita dal pubblico. L’estetica californiana come asset economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dakota Johnson: la nuova icona di Calvin Klein a Topanga

