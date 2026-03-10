Da oggi fino al 9 aprile, si apre la presentazione di progetti per il Bando Agrisolare, pubblicato dal ministero dell’Agricoltura. Il bando, finanziato con 800 milioni di euro nel quadro del Pnrr, mira a sostenere interventi che riducano i costi energetici delle aziende agricole senza occupare ulteriore suolo agricolo. La procedura di presentazione rimarrà aperta fino alla scadenza indicata.

Ridurre la bolletta energetica senza sottrarre suolo ad uso agricolo. È quanto prevede il “Bando Agrisolare” pubblicato dal ministero dell’Agricoltura che ha recentemente stanziato, nell’ambito del Pnrr, 800 milioni di euro in più per la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore primario e della trasformazione di prodotti agricoli. Le imprese interessate potranno presentare i nuovi progetti a partire dalle ore 12 di oggi e fino alle 12 del 9 aprile. La misura finanzia l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali, incluse stalle, cantine, magazzini, serre, con un contributo a fondo perduto dell’80% su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Agrisolare, da oggi al 9 aprile al via la presentazione di progetti per bando Pnrr

Articoli correlati

Bando agrisolare 2026, al via le domande dal 10 marzo 2026: cosa prevedeDal 10 marzo 2026 e fino al 9 aprile 2026, le imprese agricole potranno presentare domanda per accedere al nuovo bando agricolare 2026.

Leggi anche: Finanziamenti per nuovi progetti di ricerca contro la Sla, via al Bando 2026

Altri aggiornamenti su Agrisolare da oggi al 9 aprile al via...

Temi più discussi: Bando Parco Agrisolare 2026: contributi a fondo perduto fino all'80%. Domande dal 10 marzo.; Via al bando Facility Parco Agrisolare 2026; Fotovoltaico in agricoltura: Agrisolare, occasione da non perdere; Al via il nuovo bando Agrisolare: riepilogo e criticità.

Dal 10 marzo al 9 aprile presentazione progetti per bando Pnrr su Agrisolare- Ridurre la bolletta energetica senza sottrarre suolo ad uso agricolo. ansa.it

Agrisolare, le critiche alla nuova norma pro Enel 3SunIl nuovo avviso privilegia con priorità e massimali i moduli B o C del registro Enea, cioè di fatto solo quelli prodotti a Catania da Enel 3Sun. qualenergia.it

Dal 10 marzo si aprirà il nuovo bando del Parco Agrisolare #agricoltori #agrisolare #agrivoltaico #bandi @Confagricoltura #decarbonizzazione #energy #finanziamenti @GSErinnovabili #impreseagricole #investimenti #Italia @SocialMasaf #sostenibilità x.com

Aperte da domani le domande per il bando Parco Agrisolare 2026 Il MASAF rafforza la misura Parco Agrisolare con 800 milioni di euro aggiuntivi, portando la dotazione complessiva a 3,15 miliardi di euro per sostenere la competitività e la sostenibilità delle i - facebook.com facebook