calcio roma raggiunta allo scadere dalla juventus il milan non sbaglia a cremona in serie a

Durante la ventisettesima giornata di Serie A, la Roma è stata raggiunta allo scadere dalla Juventus, che ha segnato l’ultimo gol nei minuti finali della partita. Nel frattempo, il Milan ha ottenuto una vittoria a Cremona senza commettere errori, confermando la sua prestazione positiva in trasferta. La giornata ha visto disputarsi quattro incontri, tutti validi per l’ottava giornata del girone di ritorno.

Va in archivio un’intensa domenica di calcio, che ha visto lo svolgimento di quattro partite valevoli per la ventisettesima giornata (l’ottava del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026. Domani sera, lunedì 2 marzo, il turno verrà completato da due posticipi di medio-bassa classifica: Pisa-Bologna (ore 18.30) e Udinese-Fiorentina (ore 20.45). Il programma odierno si era aperto con la vittoria in extremis del Milan nel lunch match dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Pisa per 2-0 con i gol di Pavlovic al 90' e di Leao al 94'. I rossoneri tornano quindi al successo dopo una sequenza negativa di due partite, consolidando la seconda piazza in campionato e mantenendo un distacco di 10 punti dall’Inter capolista verso il derby dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

