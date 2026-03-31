Da Sigonella un ceffone a Trump Crosetto dice no all’uso della base che il tycoon voleva far atterrare dei bombardieri diretti in Iran

Il governo italiano ha negato l’autorizzazione all’uso della base di Sigonella richiesta dall’ex presidente degli Stati Uniti, che intendeva far atterrare bombardieri diretti in Iran. La decisione è stata comunicata dopo che il governo di Giorgia Meloni ha rifiutato di consentire l’utilizzo della struttura militare. La richiesta proveniva dall’amministrazione statunitense, ma non è stata accolta.

Chissà come Donald Trump avrà preso il “no” del governo di Giorgia Meloni all’uso della base di Sigonella, dove il tycoon voleva far atterrare dei bombardieri che, dopo una breve sosta, sarebbero dovuti ripartire verso l’Iran. A dare notizia del diniego italiano è Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Ser a, secondo cui l’episodio – tenuto sotto traccia per giorni – risale a qualche sera fa, quando da Washington è arrivata la richiesta di far atterrare alcuni velivoli mentre erano già in volo. Una richiesta irrituale perché comunicata all’ultimo momento, che ha spinto, secondo Sarzanini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Da Sigonella un ceffone a Trump, Crosetto dice no all’uso della base che il tycoon voleva far atterrare dei bombardieri diretti in Iran Articoli correlati L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in voloAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Sigonella, l'indiscrezione: "Crosetto ha negato l'uso della base ai bombardieri Usa"Il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe negato l'uso della base di Sigonella ai bombardieri Usa diretti in Iran.