Un giorno per prendersi cura di sé | screening oncologici aperti in tutta la provincia

Un giorno intero dedicato alla prevenzione del cancro: è quello che si terrà in tutta la provincia di Agrigento il 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. L’Asp ha deciso di aprire gratuitamente gli ambulatori per gli screening oncologici, invitando la popolazione a prendersi cura di sé. L’obiettivo è fare in modo che più persone possano scoprire eventuali problemi in fase precoce, quando le cure sono più efficaci. Una giornata di porte aperte per sensibilizzare e aiutare chi vuole fare un passo importante per la propria salute.

L’iniziativa dell’Asp coinvolge ospedali e consultori con esami gratuiti e accessi dedicati. Obiettivo: rafforzare la cultura della diagnosi precoce e della prevenzione Un’intera giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, in programma il 4 febbraio, l’Asp di Agrigento promuove un open day di screening su tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici. La ricorrenza, promossa dall’Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione mondiale della Sanità, rappresenta un’occasione per rafforzare la cultura della prevenzione, elemento fondamentale nella lotta contro i tumori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Agrigento Provincia ’Prendersi cura’ dei pazienti oncologici Un percorso si apre per chi si prende cura di persone colpite da tumore. Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura dell'altro è anche avere cura di se stessi» Serena De Sandi condivide come l’associazione rappresenti il motivo principale per alzarsi ogni giorno, evidenziando il valore del volontariato e del supporto reciproco. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Agrigento Provincia Argomenti discussi: Prendersi cura di una libreria ambulante: il fascino del videogioco Tiny Bookshop; Andreina, Marcello e Daniele: la vita annullata per prendersi cura dei propri cari; Consigli su come prendersi cura del benessere fisico e mentale; Bomee Ki e Woongchul Park: Siamo il primo ristorante coreano ad aver preso la stella nel Regno Unito. Lavoriamo solo per essere felici. Un pensiero ogni giorno, per chi ama prendersi un momento per sé Se è quello che stai cercando con un click lo trovi sul nostro sito www.ilcalendariofilosofico.it - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.