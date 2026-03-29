Cicchella imita Sal Da Vinci ad Amici | È un mese che non torno a casa e sono vestito così
Durante la trasmissione televisiva, il comico Francesco Cicchella ha eseguito un'imitazione di un noto cantante e vincitore di un festival musicale, descrivendolo come se fosse rimasto fermo nel tempo dall'ultima vittoria, vestito in modo particolare. Ha scherzato sul fatto di non essere tornato a casa da un mese, evidenziando il suo iper presenzialismo recente.
Il comico Francesco Cicchella ad Amici propone un'imitazione perfetta del vincitore di Sanremo, raccontandolo come congelato da un mese nel momento della vittoria, scherzando sull'iper presenzialismo dell'ultimo mese che gli avrebbe impedito di tornare a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: “Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale”Fiorello imita Sal Da Vinci alle prese con le critiche di Cazzullo: "La mia famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora dice che la mia canzone è...
Leggi anche: Sfruttano “Per Sempre Sì” per fare soldi e vendere anelli, Sal Da Vinci: “Un fake”. Ma la pagina è ancora online
Tutti gli aggiornamenti su Cicchella imita Sal Da Vinci ad Amici...
Temi più discussi: Francesco Cicchella nei panni di Sal Da Vinci 28 marzo - Amici Clip | Witty TV; Cicchella imita Sal Da Vinci ad Amici: È un mese che non torno a casa e sono vestito così; Amici, seconda puntata: fuori Simone, Zendaya e Pattinson ospiti lampo, Gigi D’Alessio motivatore; Tante belle cose: viaggio nel tempo, risate e musica con Francesco Cicchella.
Francesco Cicchella nei panni di Sal Da Vinci - 28 marzoIl comico imita il vincitore di ... msn.com
Sal Da Vinci non ha saputo in anticipo di aver vinto Sanremo da Laura Pausini: la rivelazione a VerissimoSal Da Vinci a Verissimo: nessuna soffiata da Laura Pausini a Sanremo 2026. La verità sul video virale e il mistero del segno zodiacale ... virgilio.it
Sanremohistory. . #Sanremo2026 - Cover - 6° posto - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - "Cinque giorni" (1994) Siamo alla canzone sesta classificata per la serata cover al Festival di Sanremo 2026, ed eccoci a Sal Da Vinci, che si è fatto affiancare da Michele - facebook.com facebook
A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com