Cicchella imita Sal Da Vinci ad Amici | È un mese che non torno a casa e sono vestito così

Durante la trasmissione televisiva, il comico Francesco Cicchella ha eseguito un'imitazione di un noto cantante e vincitore di un festival musicale, descrivendolo come se fosse rimasto fermo nel tempo dall'ultima vittoria, vestito in modo particolare. Ha scherzato sul fatto di non essere tornato a casa da un mese, evidenziando il suo iper presenzialismo recente.