Sanremo 2026 Sal Da Vinci ha vinto il Festival | tutto sul cantautore

Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano

(Adnkronos) – Sal Da Vinci è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il primo posto con il brano 'Per sempre sì', diventanto in pochi giorni un vero successo nazionale. Una vittoria che per molti sembrava già scritta: la sua canzone è infatti una delle hit più ascoltate e amate di questa edizione, che già dal primo ascolto era destinata a dominare le classifiche. Il successo di Sal Da Vinci era già esploso nella prima serata del Festival, martedì 24 febbraio, ancora prima della sua esibizione, quando al momento dell'annuncio sul palco, dalla platea è partito un coro sulle note di 'Rossetto e Caffè', la hit di Da Vinci che ha dominato le piattaforme digitali nel 2025. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

