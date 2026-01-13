A Palazzo Medici Riccardi la mostra Carlo Adolfo Schlatter Artista dello spirito
La mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito” si svolge presso le Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, proseguendo fino al 22 febbraio 2026. L’esposizione presenta un’ampia selezione di opere che riflettono il percorso artistico e spirituale dell’autore, offrendo ai visitatori un’occasione per approfondire la sua figura e il suo patrimonio culturale.
Prosegue fino al 22 febbraio 2026 la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito”, allestita nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E, con la cura di Anna Mazzanti e il coordinamento scientifico di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: La Pittura dello Spirito di Carlo Adolfo Schlatter a Palazzo Medici Riccardi
Leggi anche: La Pittura dello Spirito di Carlo Adolfo Schlatter a Palazzo Medici Riccardi
Clemen Parrocchetti. Ironia Ribelle: proroga della mostra al Palazzo Medici Riccardi di Firenze; Prorogata fino all’8 febbraio 2026 la mostra Clemen Parrocchetti Ironia Ribelle; Prorogata all’8 febbraio la mostra su Clemen Parrocchetti a Palazzo Medici Riccardi; Ironia ribelle. Clemen Parrocchetti e la sovversione del domesticoa Palazzo Medici Riccardi.
Firenze, visite a Casa Schlatter in occasione della mostra a Palazzo Medici Riccardi - Artista dello spirito”, allestita nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi (tutti i giorni dalle 9 alle 19, con chiusura il ... 055firenze.it
Ultimi giorni per visitare la mostra “Clemen Parrocchetti – Ironia ribelle” - Fino al 6 gennaio Palazzo Medici Riccardi rende omaggio a Clemen Parrocchetti (Milano 1923 - corrierenazionale.it
A Palazzo Medici Riccardi a Firenze mostra omaggio a Gae Aulenti - Il lungo rapporto tra Gae Aulenti e la Toscana, dai progetti per la famiglia Pucci alla fine degli anni Sessanta passando per il nuovo ingresso della stazione di Santa Maria Novella dal binario 16 nel ... ansa.it
Palazzo Medici Riccardi, tante iniziative a Natale
"Cappella dei Magi" Palazzo Medici - Riccardi (Firenze) affreschi di Benozzo Gozzoli (1460-63) e dettaglio dell'Adorazione nel bosco ad opera di Pseudo-Pier Francesco Fiorentino (fl. 1450–1499) copia della Natività di Filippo Lippi. [via M. Larai] Foto: Brian O - facebook.com facebook
In Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, il governatore Giani ha esposto le linee programmatiche ai sindaci del territorio metropolitano tra cui ovviamente la sindaca Sara Funaro. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.