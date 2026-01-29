Camici bianchi a Foggia il rito spartiacque per 180 futuri medici | dalla teoria alle corsie dell' ospedale

Questa mattina a Foggia si è tenuta una cerimonia importante al Policlinico. In sala Turtur, 180 studenti del terzo anno in Medicina e Chirurgia hanno ricevuto i loro primi camici bianchi. È un momento che segna il passaggio dalla teoria alle vere corsie dell’ospedale, un passo fondamentale per i futuri medici.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, nella Sala Turtur del Policlinico di Foggia, si è svolta la cerimonia di consegna dei camici bianchi agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia. Un momento simbolico e altamente significativo che segna il passaggio dalla formazione esclusivamente teorica all’ingresso graduale nella pratica clinica. La cerimonia prende spunto da una tradizione diffusa nelle università anglosassoni, dove la White Coat Ceremony rappresenta un vero e proprio rito di passaggio. L’obiettivo è rendere consapevole e solenne il “traghettamento” degli studenti dai libri alle corsie, accompagnandoli in un momento chiave della loro crescita accademica e umana.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

