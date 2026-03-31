Da Garlasco alla scena politica, il nome di un uomo torna a comparire nelle notizie. Dopo il caso giudiziario legato a un omicidio, l’individuo ha deciso di candidarsi a una posizione pubblica, attirando l’attenzione su sé stesso. La vicenda personale e giudiziaria ha suscitato interesse anche nel mondo politico, che ora segue da vicino questa nuova fase.

Il caso del delitto di Garlasco è al centro dell’attenzione pubblica non solo per gli sviluppi giudiziari, ma anche per alcune vicende personali che stanno assumendo una dimensione persino politica. Tra queste la scelta di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, che ha deciso di abbandonare la professione forense e di scendere in campo candidandosi come sindaco di Vigevano. La notizia è stata resa nota nel corso di "Mattino Cinque" dal suo legale Fabrizio Gallo, che ha spiegato le motivazioni della decisione: “Lovati vuole chiudere col passato, vuole rilasciare la toga - riporta Virgilio -. Questo è un danno per l’avvocatura, credetemi, perché ha aiutato tante e tante persone e ha l’avvocatura nel sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Garlasco alla politica, Massimo Lovati torna alla ribalta: ora si candida

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