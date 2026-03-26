Alessandro Cicconi Massi torna alla politica attiva | Grazie alla fiducia di Massimo Olivetti

Dopo un decennio di assenza, Alessandro Cicconi Massi ha annunciato il suo ritorno alla politica attiva. Si candida per il centrodestra nella lista civica del sindaco uscente alle prossime elezioni amministrative di maggio. La sua candidatura è stata annunciata a Senigallia, dove ha ringraziato pubblicamente Massimo Olivetti per la fiducia espressa nei suoi confronti.

SENIGALLIA – Dopo dieci anni di assenza Alessandro Cicconi Massi ha deciso di tornare alla politica attiva, candidandosi per il centrodestra nella lista civica del sindaco uscente Massimo Olivetti alle elezioni amministrative di maggio. Ciò nonostante sia da sempre un iscritto a Forza Italia, partito a cui ha già spiegato le sue motivazioni. Cicconi Massi fa notare che questa «non era una scelta scontata» però «è maturata nel tempo anche grazie al confronto e alla fiducia ricevuta dal sindaco Massimo Olivetti». Anche perché «ho seguito con attenzione il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione, apprezzandone l’approccio concreto, pragmatico e orientato alla stabilità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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