Roberto De Zerbi ha deciso di restare al Marsiglia, fermando le voci di un possibile addio. In conferenza, il tecnico ha spiegato che sta affrontando un momento complicato, ma non ha intenzione di mollare. I tifosi e gli addetti ai lavori continuano a criticare i suoi metodi, ma lui si mantiene concentrato e fiducioso.

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, è intervenuto ieri in conferenza stampa e riportiamo qui di seguito un estratto significativo delle sue parole sul momento difficile che sta vivendo alla guida tecnica del club. « Esonero o dimissioni? Io sono di nuovo qui, non c’è nulla da confermare o smentire. Con Pablo Longoria e Medhi Benatia ( rispettivamente presidente e ds del Marsiglia, ndr ) ne abbiamo parlato. Ci siamo incontrati per cercare di trovare la migliore soluzione possibile e l’abbiamo fatto. Io sono ancora qui. Mi hanno insegnato ad assumermi le mie responsabilità e non c’è nulla da confermare: ero l’allenatore dell’Olympique e lo sono ancora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi resta a Marsiglia, ferma i rumors ma non le critiche sui suoi metodi

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.

Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia

