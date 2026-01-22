L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Serluca aderisce al patto per le aree interne che parte dal Cilento
L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, parteciperà alla firma del Patto per le aree interne, dedicato alle zone rurali di collina e montagna. L’evento si svolgerà venerdì 23 gennaio alle 16:30 a San Mauro Cilento. Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e il supporto alle comunità locali nelle aree interne del Cilento.
Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella anniversario importante. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamentoVenerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento, in occasione dei 50 anni della Cooperativa Nuovo Cilento, verrà firmato un Patto per le Aree Interne.
Aree interne, dal Cilento un patto nazionale contro lo spopolamentoLe aree interne, tra cui il Cilento, sono al centro di un nuovo patto nazionale volto a contrastare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo economico delle zone rurali.
Argomenti discussi: Agricoltura: l'assessore Paolicelli incontra il sottosegretario La Pietra, confermata la presenza del Sottosegretario a Bari il 29 gennaio per EVOLIO; Il presidente Decaro nomina la nuova Giunta della Regione Puglia; Domenica ecologica il 18 gennaio: stop alle auto e piazze dedicate all’agricoltura; Nasce la nuova giunta regionale, Decaro presenta i suoi assessori: Lavoreremo per tutta la Puglia.
Il sottosegretario all'agricoltura La Pietra: Incontro costruttivo con l'assessore PaolicelliConfronto al Ministero sul futuro del settore olivicolo pugliese, dalle prospettive di rilancio delle aziende alla lotta alla Xylella ... rainews.it
Campania, l’assessora regionale Serluca siglerà il Patto per le Aree InterneSan Mauro Cilento, 22 Gennaio - Anche l'Assessora regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca sottoscriverà il Patto per le aree rurali di collina e di ... sciscianonotizie.it
Giornata del Ringraziamento a Leinì. Presenti il sindaco Luca Torella, la vicesindaca Bruna Panero, l'assessora all'agricoltura Mariagrazia Lico, il presidente di Coldiretti Torino e presidente di Sezione Bruno Mecca Cici, il segretario di Zona Pier Mario Barber - facebook.com facebook
#Maltempo #Sicilia, l’assessore per l’ #Agricoltura: “supporto alle famiglie, la Sicilia saprà rialzarsi” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.