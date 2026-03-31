Da Bugonia a Vermiglio | la nuova edizione di Cinefilosofia al Conca Verde

L’edizione 2026 di Cinefilosofia a Bergamo inizierà martedì 21 aprile. La rassegna, che combina il linguaggio della filosofia con quello del cinema, si svolgerà al Conca Verde. La proposta coinvolge diverse proiezioni e incontri, offrendo un’occasione di confronto tra temi filosofici e opere cinematografiche. La manifestazione si ripete annualmente e si rivolge a un pubblico interessato ai legami tra pensiero e immagini.

L’edizione 2026 della proposta che a Bergamo mette in dialogo il linguaggio della filosofia con quello del cinema, prende il via martedì 21 aprile. Ogni anno Cinema Conca Verde invita relatori, filosofi o docenti afferenti a materie filosofiche, a cui chiede di scegliere un film particolarmente significativo per loro, e attraverso il quale ispirarsi per un piccolo viaggio filosofico esplorando alcuni concetti del pensiero di ciascuno. Si compone così il programma che ogni anno viene proposto a Bergamo. Nell’edizione di Cinefilosofia di quest’anno il primo titolo proposto è uno dei film più importanti della stagione cinematografica 20256 ovvero BUGONIA di Yorgos Lanthimos. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Gli orizzonti del conflitto: la nuova edizione di “Cinema e psicologia” al Conca VerdeGiustizia e vendetta, violenza, controllo, aggressività, conflittualità familiari, amore e guerra sono alcune delle declinazioni in cui prende forma... Leggi anche: Antonio Albanese presenta il film “Lavoreremo da grandi” al Cinema Conca Verde