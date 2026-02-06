Gli orizzonti del conflitto | la nuova edizione di Cinema e psicologia al Conca Verde

Questa sera si apre la nuova edizione di “Cinema e psicologia” al Conca Verde. Sei film scelti toccheranno temi come giustizia, vendetta, violenza e conflitti familiari. La rassegna si propone di esplorare le diverse sfaccettature del conflitto attraverso storie che coinvolgono anche amore e guerra. Gli spettatori avranno l’opportunità di riflettere su come queste emozioni e situazioni si intrecciano nella vita di tutti i giorni.

Giustizia e vendetta, violenza, controllo, aggressività, conflittualità familiari, amore e guerra sono alcune delle declinazioni in cui prende forma il tema del conflitto che emerge nei 6 film selezionati per l’edizione 2026 di Cinema e psicologia. L’orizzonte del conflitto è il titolo della rassegna che prende il via mercoledì 18 febbraio, al Cinema Conca Verde di Bergamo, e che mette in dialogo il linguaggio del cinema con quello della psicologia per accompagnare il pubblico in un percorso di riflessione su tematiche legate all’esperienza e alla complessità della natura umana. I 6 titoli individuati saranno, come di consueto, accompagnati dall’analisi di 6 psicologi e psicologhe professionisti che guideranno il pubblico in un percorso di scoperta e indagine della tematica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il 15 gennaio, il cinema Conca Verde di Bergamo ospiterà la proiezione del film “La grazia”, diretto da Paolo Sorrentino.

Il regista e l’attore incontrano il pubblico al Conca Verde, martedì 10 febbraio. Tra amici scombinati, colpi di scena e un lago che fa da sfondo facebook

Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde x.com