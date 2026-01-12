Cure Palliative | la nuova rete della ASL Roma 5

La ASL Roma 5 ha istituito una nuova Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) dedicata alle Cure Palliative e all'Hospice. Questa rete mira a garantire servizi qualificati e continui per le persone con malattie avanzate, offrendo supporto sia ai pazienti che alle loro famiglie. L'iniziativa si inserisce nell’impegno dell’azienda sanitaria di migliorare l’assistenza territoriale e domiciliare in ambito palliativo.

Cosa: Istituzione della nuova Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) Hospice e Cure Palliative.. Dove e Quando: Territorio della ASL Roma 5 (Tivoli e comuni limitrofi), operativa con servizi ambulatoriali e domiciliari.. Perché: Garantire il diritto alla dignità e al sollievo dal dolore per i pazienti con patologie cronico-degenerative non guaribili.. Il sistema sanitario laziale compie un passo decisivo verso l’umanizzazione delle cure e il sostegno alle fragilità estreme. La ASL Roma 5 ha recentemente annunciato il potenziamento della propria rete assistenziale dedicata alle persone affette da patologie cronico-degenerative in fase avanzata, attraverso la creazione di una nuova Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) Hospice e Cure Palliative. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Cure Palliative: la nuova rete della ASL Roma 5 Leggi anche: “Dalle parole delle cure palliative alle parole degli operatori”: una mostra celebra all’hospice del Valdarno la Giornata nazionale delle cure palliative Leggi anche: Roberta Marchesi è la nuova direttrice delle Cure Palliative, terapia del dolore e hospice Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le cure palliative pediatriche entrano in una rete europea; Nuovo Hospice Pediatrico, Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche; Nuovo hospice pediatrico: ecco il progetto esecutivo; ASL Frosinone – Accreditato l’hospice ‘Casa delle Farfalle’ di Isola del Liri: un passo decisivo per la rete delle cure palliative della provincia. TIVOLI – Ospedale, la Rete Locale Cure Palliative si rafforza - degenerative non curabili attraverso la nuova UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) Hospice e Cure Palliative, pu ... tiburno.tv

TEANO - L'ASL Caserta assicura: nessuna chiusura, in corso la riorganizzazione della Rete di Cure Palliative - In relazione alle notizie apparse recentemente su alcuni organi di informazione locali, riguardanti una ipotetica dismissione dell’Ambulatorio di Terapia del Dolore presso il Distretto ... casertafocus.net

Cure palliative, Massimo Ferrarini (candidato sindaco Albano Laziale): «Accreditamento della ASL Roma 6 passo avanti verso umanizzazione cure» - Un importante passo avanti per la sanità territoriale e per l’umanizzazione delle cure nei Castelli Romani arriva con l’accreditamento regionale della ... castellinotizie.it

Quanto sappiamo delle cure palliative, delle leggi che esistono e dell'opera degli hospice, come quello di Montegranaro Intervista alla presidente de L'Abbraccio Rosanna Vitali - facebook.com facebook

Felice 2026 a tutti! #Buongiorno e #BuonAnno dal Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro #CentroCurePalliativePediatriche #HospicePediatrico x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.