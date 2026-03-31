Cure mininvasive per patologie cerebrali oltre 1000 trattamenti nel 2025 per Aoui | il dato più alto in Italia
Nel 2025, un centro Stereotassico italiano ha superato per la prima volta le mille cure mininvasive per patologie cerebrali in un anno. Si tratta dell’unico tra i nove presenti nel paese a raggiungere questa soglia, segnando un record di trattamenti effettuati in un singolo anno. Il centro dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è stato il primo a raggiungere questa cifra.
L'Usd Stereotassi, nel corso dell'anno passato, ha effettuato 1063 trattamenti per patologie oncologiche intracraniche e malattie funzionali come tremore e nevralgia trigeminale Dei nove centri Stereotassici italiani, quello dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è il primo a superare in un anno il “tetto” dei 1000 casi. Nel 2025, l’Usd Stereotassi Gamma Knife ha fatto 1063 trattamenti per patologie oncologiche intracraniche e malattie funzionali come tremore e nevralgia trigeminale. I pazienti trattati provengono per il 75% da fuori regione. Il numero di pazienti che può essere curato con questa metodica non-invasiva è in costante aumento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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