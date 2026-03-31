Nel 2025, un centro Stereotassico italiano ha superato per la prima volta le mille cure mininvasive per patologie cerebrali in un anno. Si tratta dell’unico tra i nove presenti nel paese a raggiungere questa soglia, segnando un record di trattamenti effettuati in un singolo anno. Il centro dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è stato il primo a raggiungere questa cifra.

L'Usd Stereotassi, nel corso dell'anno passato, ha effettuato 1063 trattamenti per patologie oncologiche intracraniche e malattie funzionali come tremore e nevralgia trigeminale Dei nove centri Stereotassici italiani, quello dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è il primo a superare in un anno il “tetto” dei 1000 casi. Nel 2025, l’Usd Stereotassi Gamma Knife ha fatto 1063 trattamenti per patologie oncologiche intracraniche e malattie funzionali come tremore e nevralgia trigeminale. I pazienti trattati provengono per il 75% da fuori regione. Il numero di pazienti che può essere curato con questa metodica non-invasiva è in costante aumento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Cure mininvasive per patologie cerebrali, oltre 1000 trattamenti nel 2025 per Aoui: il dato più alto in Italia

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