L’esame del fondo oculare rappresenta uno strumento importante non solo per valutare la salute degli occhi, ma anche per individuare precocemente alcune patologie sistemiche. Oltre a diabete, patologie renali e autoimmuni, questa analisi può rivelare segnali di malattie cerebrali, offrendo un’opportunità di diagnosi precoce e intervento tempestivo. La salute degli occhi, quindi, può fornire indicazioni utili sullo stato di benessere generale dell’organismo.

G li occhi sono specchio, oltre che dell’anima, anche della nostra salute. Ci sono, infatti, diverse malattie dell’organismo, come diabete, ipertensione, patologie autoimmuni e renali, che possono coinvolgere l’apparato visivo, se non trattate tempestivamente, e capita di scoprire nel corso di un controllo alla vista. Vista: il Calendario delle Visite Mediche Oculistiche e il numero verde X «Attraverso l’esame del fondo oculare, che con l’applicazione di un collirio e l’uso di un oftalmoscopio consente di osservare le parti più interne dell’occhio e lo stato dei vasi sanguigni, l’oculista è in grado di rilevare patologie non solo oculari ma anche ad altri organi » spiega Teresio Avitabile, professore e direttore della clinica oculistica dell’Università di Catania, nonché presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre a diabete, patologie renali e autoimmuni, l’esame del fondo oculare può rivelare anche l’insorgenza di malattie cerebrali

Leggi anche: Giornata Mondiale del Diabete 2025 — ‘Diabete mellito, obesità, malattie neurologiche: A Risky Business’

Leggi anche: Polveri sottili e sistema immunitario: così l’inquinamento atmosferico viene associato alle malattie autoimmuni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Malattie renali, quali sono i valori a cui stare attenti: come ridurre il rischio; Quali sono gli effetti collaterali degli antinfiammatori? Cosa succede se ne abusi?.

Scompenso cardiaco: diabete e malattie renali e polmonari aumentano le probabilità di un nuovo ricovero - Milano, 4 dicembre 2024 – Per la prima volta uno studio clinico getta luce sul legame tra scompenso cardiaco e patologie concomitanti non cardiache, come diabete, malattie renali e polmonari, ... ilgiorno.it

Un esame del sangue potrà predire diabete, malattie renali e Alzheimer - Tra le innovazioni più promettenti legate all’avvento di tecnologie avanzate e all’uso crescente dell’intelligenza artificiale (IA) emerge un esame del sangue sperimentale sviluppato dai ricercatori ... blitzquotidiano.it

Malattie renali, quali sono i valori a cui stare attenti: come ridurre il rischio - Le malattie renali non devono mai essere sottovalutate perché possono compromettere in maniera significativa la qualità di vita di chi ne soffre ... msn.com