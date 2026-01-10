Oltre a diabete patologie renali e autoimmuni l’esame del fondo oculare può rivelare anche l’insorgenza di malattie cerebrali
L’esame del fondo oculare rappresenta uno strumento importante non solo per valutare la salute degli occhi, ma anche per individuare precocemente alcune patologie sistemiche. Oltre a diabete, patologie renali e autoimmuni, questa analisi può rivelare segnali di malattie cerebrali, offrendo un’opportunità di diagnosi precoce e intervento tempestivo. La salute degli occhi, quindi, può fornire indicazioni utili sullo stato di benessere generale dell’organismo.
G li occhi sono specchio, oltre che dell’anima, anche della nostra salute. Ci sono, infatti, diverse malattie dell’organismo, come diabete, ipertensione, patologie autoimmuni e renali, che possono coinvolgere l’apparato visivo, se non trattate tempestivamente, e capita di scoprire nel corso di un controllo alla vista. Vista: il Calendario delle Visite Mediche Oculistiche e il numero verde X «Attraverso l’esame del fondo oculare, che con l’applicazione di un collirio e l’uso di un oftalmoscopio consente di osservare le parti più interne dell’occhio e lo stato dei vasi sanguigni, l’oculista è in grado di rilevare patologie non solo oculari ma anche ad altri organi » spiega Teresio Avitabile, professore e direttore della clinica oculistica dell’Università di Catania, nonché presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Giornata Mondiale del Diabete 2025 — ‘Diabete mellito, obesità, malattie neurologiche: A Risky Business’
Leggi anche: Polveri sottili e sistema immunitario: così l’inquinamento atmosferico viene associato alle malattie autoimmuni
Malattie renali, quali sono i valori a cui stare attenti: come ridurre il rischio; Quali sono gli effetti collaterali degli antinfiammatori? Cosa succede se ne abusi?.
Scompenso cardiaco: diabete e malattie renali e polmonari aumentano le probabilità di un nuovo ricovero - Milano, 4 dicembre 2024 – Per la prima volta uno studio clinico getta luce sul legame tra scompenso cardiaco e patologie concomitanti non cardiache, come diabete, malattie renali e polmonari, ... ilgiorno.it
Un esame del sangue potrà predire diabete, malattie renali e Alzheimer - Tra le innovazioni più promettenti legate all’avvento di tecnologie avanzate e all’uso crescente dell’intelligenza artificiale (IA) emerge un esame del sangue sperimentale sviluppato dai ricercatori ... blitzquotidiano.it
Malattie renali, quali sono i valori a cui stare attenti: come ridurre il rischio - Le malattie renali non devono mai essere sottovalutate perché possono compromettere in maniera significativa la qualità di vita di chi ne soffre ... msn.com
Sapevi che la carne rossa e i suoi derivati sono nemici del diabete Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa: una forma “subdola” che spesso non dà sintomi e che viene influenzata, oltre che da fattori genetici ed età, anche da condizioni come l’obesità e la vit - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.