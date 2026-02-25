Strage di giornalisti nel 2025 | nel mondo uccisi 121 cronisti con il dato più alto da trent’anni Il Comitato internazionale Cpj accusa Israele

Centoventinove nomi per altrettante vite spezzate. Il 2025 entra negli archivi della storia come l’anno più letale per chi fa informazione da quando il Committee to Protect Journalists (Cjp) raccoglie dati, ossia da ben trent’anni. Un record mai visto e che si pensava irragiungibile, ma che, purtroppo, è stato messo nero su bianco in un report terrificante che dovrebbe far riflettere a lungo su un problema che mina la professione e il diritto dei cittadini a ricevere le informazioni corrette da tutto il mondo. Strage di giornalisti, per la Cpj due terzi delle morti sono state causate da Israele. Secondo il Comitato, ben 86 dei 129 giornalisti uccisi sono morti per una qualche forma di responsabilità imputabile a Israele e alla sua campagna militare nella Striscia di Gaza. Si tratta di ben due terzi del totale, una cifra spaventosa di cui si parla sempre troppo poco. Più in generale, almeno 104 operatori dei media hanno perso la vita in zone di conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Nel 2025 67 giornalisti uccisi nel mondo, la maggior parte nella Striscia di Gaza, oltre 500 detenuti": lo studio di Reporter Senza FrontiereNel 2025, 67 giornalisti sono stati uccisi nel mondo, con la maggior parte dei casi nella Striscia di Gaza.

