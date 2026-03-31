Il Comune è stato criticato per la gestione del verde pubblico, con particolare attenzione ai pini del centro città. In passato, l’assessore in opposizione aveva accusato l’amministrazione di trascurare la cura delle aree verdi. Recentemente, sono stati abbattuti alcuni pini, una decisione che si inserisce in un quadro di problemi irrisolti legati alla manutenzione delle piante nel territorio comunale.

"Quando era in opposizione, l’assessore Riccetti accusava la nostra giunta di non curare il verde. Ma i pini del centro versano da tempo in una situazione indecorosa e non mi sorprendo del loro recente abbattimento. Anzi, l’amministrazione Michelini manca totalmente nella manutenzione del verde, per non parlare della strade e dei buchi sull’asfalto di corso Matteotti". Così l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, oggi capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, critica l’amministrazione di Porto Recanati che ha fatto abbattere un pino in piazza Brancondi, perché rimasto gravemente infettato da un insetto parassita, la marchalina hellenica. Il sindaco Andrea Michelini ha sottolineato che nei prossimi giorni saranno abbattuti altri alberi per lo stesso motivo, dato che la marchalina hellenica ha infestato diversi pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cura del verde, il Comune ha fallito"

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