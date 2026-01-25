Cura del verde all' interno della città il Comune di Ferrara candidato al premio nazionale
Il Comune di Ferrara è tra i candidati all’edizione 2026 del premio ‘La città per il verde’ con il progetto ‘Attività di volontariato ambientale’. Questa iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nella cura e manutenzione del verde pubblico, promuovendo la tutela e il rispetto degli spazi verdi cittadini. La candidatura riflette l’impegno di Ferrara per una gestione sostenibile e partecipata del verde urbano.
Il Comune di Ferrara è tra i progetti selezionati nell’edizione 2026 del premio nazionale ‘La città per il verde’, grazie a ‘Attività di volontariato ambientale’, iniziativa che mette al centro il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura del verde pubblico. Il progetto valorizza strumenti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
