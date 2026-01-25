Cura del verde all' interno della città il Comune di Ferrara candidato al premio nazionale

Il Comune di Ferrara è tra i candidati all’edizione 2026 del premio ‘La città per il verde’ con il progetto ‘Attività di volontariato ambientale’. Questa iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nella cura e manutenzione del verde pubblico, promuovendo la tutela e il rispetto degli spazi verdi cittadini. La candidatura riflette l’impegno di Ferrara per una gestione sostenibile e partecipata del verde urbano.

Il Comune di Ferrara è tra i progetti selezionati nell’edizione 2026 del premio nazionale ‘La città per il verde’, grazie a ‘Attività di volontariato ambientale’, iniziativa che mette al centro il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura del verde pubblico. Il progetto valorizza strumenti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Lo Stretto di Messina candidato al Premio Nazionale del Paesaggio 2026 KilometroVerdeParma vince il Premio nazionale "La Città per il Verde" 2026KilometroVerdeParma Impresa Sociale ha ricevuto il Premio nazionale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Decentramento solo sulla carta: tagliate le risorse per la manutenzione del verde nel municipio I; Cura del verde all'interno della città, il Comune di Ferrara candidato al premio nazionale; Tutela del verde a Testa di Lepre: interventi contro la Toumeyella; Una palestra all'aperto via Luigi Rizzo: uno spazio libero per favorire la socialità tra i giovani. Cura del verde, i residenti maceratesi infuriati: «Tagliano alberi invece di piantarli»MACERATA Era davvero necessario sradicare alberi interi e decespugliare le siepi riducendole all’osso? Secondo diversi residenti di Collevario la risposta è negativa e il malumore è tutt’altro che ... corriereadriatico.it Adotta una rotatoria: il Comune di Bagheria apre alle sponsorizzazioni dei privati per la cura del verdeL’Amministrazione comunale di Bagheria promuove il decoro urbano e la cura del verde pubblico invitando aziende, associazioni e cittadini a prendersi cura delle rotatorie stradali della città.In appli ... comune.bagheria.pa.it A San Donato nasce il Giardino terapeutico: il “verde che cura” per una città più inclusiva Nel cortile dell’ex Scuola Rossa a Bolgiano un nuovo spazio pubblico pensato a partire dalle fragilità, tra benessere, autonomia e relazioni #SanDonatoMilanese #Gi facebook Abbiamo deciso di cambiare passo nella cura del verde pubblico. Genova è una città complessa, con tante alberature in zone molto frequentate e per questo serve un lavoro continuo, serio, non emergenziale. Ne parlo qui x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.