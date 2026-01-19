Fondazione Banco Napoli a Palazzo Ricca il vertice delle Cattedre Unesco | focus su innovazione e sviluppo sostenibile

La Fondazione Banco Napoli ospita a Palazzo Ricca un importante vertice delle Cattedre Unesco, dedicato a tematiche di innovazione e sviluppo sostenibile. L'evento, che si svolge a Napoli per due giorni, riunisce esperti e rappresentanti nazionali per discutere delle politiche della conoscenza e del ruolo delle università nel progresso sociale e ambientale. Un’occasione di confronto e approfondimento dedicata alle sfide del futuro.

Napoli diventa per due giorni il centro del confronto nazionale sulle politiche della conoscenza Unesco. Il 22 e 23 gennaio 2026, la Fondazione Banco di Napoli ospita a Palazzo Ricca, in via dei Tribunali, l’ Assemblea annuale della Rete delle Cattedre Unesco italiane (ReCUI), appuntamento chiave nel quadro del Decennio delle Scienze Unesco 2024–2033. Il titolo del meeting chiarisce subito l’ambizione: “Il Decennio delle Scienze Unesco (2024–2033): ruolo strategico delle Cattedre italiane per l’innovazione scientifica, la diplomazia culturale e lo sviluppo sostenibile”. Non una dichiarazione d’intenti, ma una verifica sul campo del lavoro già svolto e delle sfide che attendono il sistema universitario e della ricerca.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Nuova vita per Palazzo de’ Mayo a Chieti: intesa tra Fondazione Banco di Napoli e Università d’Annunzio Leggi anche: Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, Giorgetti, Salvini e Tajani: focus su misure per imprese Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La Fondazione Banco Napoli ospita l'assemblea della rete delle cattedre Unesco italiane - Giovedì 22 dalle 15:30 e venerdì 23 gennaio dalle 9:30, a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco ... ilmattino.it

