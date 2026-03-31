Cucine infestate da insetti e vassoi contaminati Controlli in 558 mense ospedaliere | 4 su 10 irregolari

Nelle ultime settimane sono stati effettuati controlli in 558 mense ospedaliere su tutto il territorio nazionale, con circa il 40% delle strutture risultate irregolari. Due mense di Napoli e Brescia sono state sospese a causa di problemi come la presenza di insetti nelle cucine e la contaminazione di vassoi alimentari. I controlli sono stati condotti da autorità sanitarie e di sicurezza alimentare.

Roma, 31 marzo 2026 – Cucine “infestate da insetti ”: sospese due mense ospedaliere a Napoli e Brescia. A Salerno, batteri coliformi sui vassoi della distribuzione dei pasti. Il caso più grave a Catania, dove sono stati sequestrati circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione: il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato. Sono le gravi condizioni igieniche riscontrate dai Nas durante il controllo a tappeto in 558 cucine ospedaliere in tutta Italia. Irregolarità in 4 mense su 10. I casi più eclatanti. Gravi condizioni igieniche e infestazione da insetti. È quanto hanno riscontrato i Nas in due mense ospedaliere a Napoli e Brescia, la cui attività è stata sospesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Cucine infestate da insetti e vassoi contaminati”. Controlli in 558 mense ospedaliere: 4 su 10 irregolari Articoli correlati Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Leggi anche: Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10