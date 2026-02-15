Bimbo trapiantato la madre | Mi appello al Papa per salvare mio figlio Ipotesi cuore artificiale

La madre di un bambino trapiantato ha deciso di rivolgersi al Papa, sperando di trovare aiuto per salvare il figlio. Il bambino, che ha ricevuto un cuore artificiale come soluzione temporanea, è in ospedale in condizioni critiche. La donna ha dichiarato di vivere un dolore intenso e di desiderare con tutto il cuore che il figlio possa tornare a casa presto, senza che altri bambini debbano perdere la vita per donare un organo.

"Ora provo solo dolore e tanta voglia che mio figlio torni a casa. Non sto sperando che muoia un altro bambino per dare il cuore a mio figlio. Vorrei arrivare alle persone in alto, magari fare un appello al Papa, affinché qualcuno mi aiuti a trovare un cuoricino". Così Patrizia Mercolino, madre del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto il trapianto di un cuore risultato compromesso, in collegamento a 'Domenica In'. La donna ha risposto alle domande di Mara Venier. "Aspettavamo da due anni questo trapianto, ma non è andata come speravamo - prosegue la donna - Mi hanno chiamato dopo l'operazione dicendomi che c'era un problema e il cuoricino non partiva.