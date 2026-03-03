Bimbo col cuore bruciato la madre risponde al chirurgo Guido Oppido | L' unica vittima è mio figlio

La madre del bambino con il cuore bruciato, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli, ha risposto al chirurgo Guido Oppido dichiarando che l’unica vittima è suo figlio. La donna ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda, sottolineando la sua posizione senza fare commenti su eventuali responsabilità. La loro comunicazione si è svolta nel corso di un’intervista, senza ulteriori dettagli pubblici sulla discussione.

Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ormai tristemente noto come il bimbo col cuore bruciato, ha risposto a quanto dichiarato dal chirurgo Guido Oppido. Il medico aveva detto: "Io so solamente che le cose le ho fatte bene, quindi io sono la vittima". La madre del bimbo, morto all'età di 2 anni il 21 febbraio all'ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato, ha replicato: "Qua l'unica vittima è mio figlio". Lo sfogo della madre del bimbo col cuore bruciato Cosa aveva detto il chirurgo Guido Oppido Incidente probatorio e autopsia, poi i funerali di Domenico Lo sfogo della madre del bimbo col cuore bruciato Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, è stata ospite della trasmissione Rai Storie Italiane.

