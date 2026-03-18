In Cuba, un nuovo personaggio chiamato “Il Granchio” sta attirando l’attenzione. Si tratta del nipote di Castro, una figura che ha suscitato interesse negli Stati Uniti. L’isola attraversa un periodo complesso, con pressioni crescenti da parte degli Stati Uniti e dichiarazioni di possibili interventi da parte dell’amministrazione americana.

Cuba e soprattutto la rivoluzione vivono il loro momento più difficile. L'isola sta subendo una fortissima pressione da parte degli Stati Uniti e Donald Trump si è detto pronto ad agire per prendere il controllo della perla dei Caraibi. Ma sull'isola si pensa anche a un possibile piano B e negli ultimi giorni ha fatto capolino un nome nuovo, anzi dal sapore rivoluzionario: quello di Raúl Guillermo Rodríguez Castro, detto anche Raulito. Quarantuno anni e nipote dell'ex presidente Raúl Castro, il Granchio, come viene soprannominato per una malformazione a una mano, nelle ultime settimane ha iniziato a farsi notare, prendendo parte a diversi eventi pubblici insieme all'attuale presidente Miguel Díaz-Canel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cuba, spunta “Il Granchio”: chi è il nipote di Castro che piace agli Usa

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