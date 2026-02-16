Accadde oggi | 16 febbraio Fidel Castro è Primo Ministro di Cuba

Il 16 febbraio 1959, Fidel Castro assunse il ruolo di Primo Ministro di Cuba, dopo aver guidato la rivoluzione contro il governo precedente. La sua salita al potere avvenne in un momento di grande fermento politico, con il Paese che si spostava verso un modello socialista. Castro aveva già avviato riforme nel settore dell’istruzione e della sanità, portando scuole e ospedali in zone remote dell’isola. Quel giorno segnò l'inizio di un cambiamento profondo nella storia di Cuba, che avrebbe influenzato la vita di milioni di persone.

Il 16 febbraio 1959 il trentatreenne Fidel Castro diventò Primo Ministro di Cuba, carica che mantenne fino alla sua abolizione nel 1976. Nacque il 13 agosto 1926 da una famiglia benestante, e sin da giovanissimo si oppose al governo del generale Fulgencio Batista, appoggiato dagli Stati Uniti.Dopo un rovinoso assalto armato alla caserma di Moncada il 16 luglio 1953, fu imprigionato e condannato a quindici anni di prigionia, ma fu rilasciato nel 1955 grazie a un’amnistia generale, esiliando in Messico e negli Stati Uniti. Quando tornò clandestinamente insieme ad altri esiliati, si riunì in un gruppo politico di opposizione, il Movimento del 26 luglio, sopravvisse insieme ad altri undici uomini, tra cui Ernesto “Che” Guevara e Camillo Cienfuegos, alla ritirata sulle montagne della Sierra Maestra, cominciando la guerriglia contro il regime. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

