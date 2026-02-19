A un passo dal collasso di Cuba chi è il nipote di Raul Castro che parla con Rubio

Il nipote di Raul Castro, coinvolto nelle recenti tensioni a Cuba, ha incontrato Marco Rubio, senatore statunitense, per discutere di questioni politiche. La causa di questo confronto è il crescente malcontento tra i cittadini cubani, che spinge alcune figure vicine al regime a cercare dialoghi con gli Stati Uniti. La riunione, avvenuta in modo riservato, si svolge in un momento di crisi economica e sociale nel paese caraibico. La notizia arriva mentre le proteste continuano a scuotere l’isola.

Per Trump ora anche Cuba è pronta a trattare, ma non è il Venezuela. L'embargo sul petrolio L'isola senza energia. A Cuba finisce il carburante e comincia l'emergenza totale Secondo Axios, il segretario di stato e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha avviato colloqui riservati con Raúl Guillermo Rodriguez Castro, nipote e stretto collaboratore dell’ex presidente cubano Raúl Castro. Sembra una conferma di quanto detto da Trump ai giornalisti lunedì, a bordo dell’Air Force One: “Stiamo parlando con Cuba. Marco Rubio ci sta parlando in questo momento, e dovrebbero raggiungere un accordo, perché è davvero una minaccia umanitaria”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

