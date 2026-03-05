Corruzione in appalti in ambito sanitario | perquisizioni a Bari

Le forze di polizia stanno eseguendo perquisizioni in tre città italiane, tra cui Bari, Treviso e Bergamo. A seguito di decreti emessi, sette persone sono state coinvolte in operazioni che riguardano sia la ricerca di documenti cartacei che di dati digitali. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità negli appalti nel settore sanitario.

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione nelle province di Bari, Treviso e Bergamo a decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di 7 persone (di cui 3 pubblici ufficiali) e di un ordine di consegna emessi dalla Procura della Repubblica. I destinatari del provvedimento di perquisizione sono indagati, in concorso tra loro e a vario titolo, per le ipotesi delittuose di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Nel mirino della Procura di Bari due appalti di forniture in ambito sanitario, del valore di 1,3 milioni di euro, che la Asl barese ha affidato a due imprese delle province di Bari e Treviso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

