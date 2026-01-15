Garante della Privacy indagato per peculato e corruzione perquisizioni negli uffici a Roma

Il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, è al centro di un’indagine della Procura di Roma per sospetti di peculato e corruzione. Sono state effettuate perquisizioni negli uffici romani dell’ente. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle istituzioni di tutela dei dati personali. La situazione sarà seguita con attenzione per comprendere eventuali conseguenze e sviluppi.

Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy - Indagato il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’autorità. ilsole24ore.com

e due nuove guide operative del Garante Privacy che distinguono le procedure di intervento per Cyberbullismo e Revenge Porn, spiegando come attivare il blocco d'urgenza dei contenuti espliciti in 48 ore tramite il modulo online (art. 144-bis). Si chiaris… x.com

Garante Privacy, Provvedimento n. 628/2025 Bloccati i video amatoriali contro i dipendenti in malattia >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Privacy #Dipendenti #Licenziamento #GDPR facebook

