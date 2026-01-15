Garante della Privacy indagato per peculato e corruzione perquisizioni negli uffici a Roma

Il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, è al centro di un’indagine della Procura di Roma per sospetti di peculato e corruzione. Sono state effettuate perquisizioni negli uffici romani dell’ente. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle istituzioni di tutela dei dati personali. La situazione sarà seguita con attenzione per comprendere eventuali conseguenze e sviluppi.

Il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, sarebbe indagato in un'indagine per peculato e corruzione portata avanti dalla Procura di Roma. Insieme a lui, anche gli altri componenti del collegio. Sono in corso perquisizioni negli uffici del Garante a Roma. M5s: "Si dimettano tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

