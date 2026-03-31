Crotone corruzione appalti | 20 indagati

La Guardia di Finanza di Crotone ha effettuato 16 perquisizioni, comprese quelle informatiche, presso la Provincia e il Comune di Crotone, studi di consulenza e abitazioni private. Sono stati notificati 20 avvisi di garanzia a altrettanti indagati nell’ambito di un’operazione legata a sospetti di corruzione negli appalti pubblici.

La Guardia di Finanza di Crotone ha eseguito 16 perquisizioni, anche informatiche, presso enti locali – la Provincia e il Comune di Crotone – studi di consulenza professionali, nonché abitazioni private e notificato 20 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un vasto giro di affidamenti illeciti di appalti con un drenaggio di denaro pubblico quantificato in 400.000 euro, confluito anche su conti correnti personali di un funzionario pubblico, oltreché nelle casse dei soggetti affidatari. Tra le persone indagate figurano dunque funzionari pubblici e professionisti che agivano da anni, in... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Corruzione negli appalti pubblici a Crotone: 20 indagati. Sequestrate 5 società

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