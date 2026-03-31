Aerei statunitensi erano già in volo verso la base di Sigonella, ma successivamente il ministro della Difesa ha ordinato di fermare le operazioni. La decisione riguarda il divieto di utilizzare la base siciliana come punto di sosta per voli destinati al Medio Oriente. La notizia è stata confermata dal quotidiano Il Corriere della Sera.

Come riportato dal sito del quotidiano Il Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha vietato agli Stati Uniti di utilizzare la base siciliana di Sigonella come scalo per operazioni verso il Medio Oriente. Nessuna autorizzazione era stata richiesta, nessuna consultazione preventiva era avvenuta con le autorità militari italiane. La notizia, rimasta riservata per alcuni giorni, è destinata a pesare nei rapporti tra Roma e Washington. Tutto è cominciato quando il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, è stato informato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica di una situazione insolita: alcuni assetti aerei statunitensi avevano inserito Sigonella nel proprio piano di volo, con l’intenzione di atterrarvi prima di proseguire verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Aerei USA già in volo verso la base di Sigonella, poi lo stop: perché il ministro della Difesa Crosetto ha detto no?

Articoli correlati

Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto

Leggi anche: L'Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Aereo italiano rifornisce i caccia americani in guerra. La tesi corre sui social, ma è una bufala: cosa stava facendo davvero il Boeing 767; Sigonella negata agli Usa, stop deciso dal ministro Crosetto; Aereo cisterna italiano rifornisce segretamente i jet americani impegnati in guerra: le accuse e cosa sta succedendo davvero (c'entra...; La base di Sigonella nel mezzo della guerra: tra i silenzi di Roma e il no secco di Madrid.

Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da CrosettoCrosetto ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato ... msn.com

ULTIM'ORA - L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il capo di stato maggiore della difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per infor - facebook.com facebook

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato a Repubblica che non riesce a dormire la notte, «e non per il referendum» sulla riforma della magistratura, che il governo ha perso, bensì per la guerra in Medio Oriente x.com