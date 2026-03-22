Caduta intonaco in via dei Mille intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina in via dei Mille, nella zona orientale di Salerno, i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di un distacco improvviso di intonaco dall’esterno del Liceo “Alfano I”. L’incidente ha causato preoccupazione tra gli studenti e i residenti della zona. Nessuno è rimasto ferito e le autorità stanno valutando eventuali interventi di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Allarme questa mattina in via dei mille, nella zona orientale di Salerno, dove un distacco improvviso di intonaco ha interessato l’area esterna del Liceo “Alfano I”. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco della sede centrale, supportati da una pattuglia della Polizia Municipale. I caschi rossi hanno provveduto a un sopralluogo tecnico per verificare la stabilità del cornicione e delle pareti interessate, mettendo in sicurezza le parti pericolanti con l’ausilio di un’autoscala. La Polizia Municipale ha regolato il traffico veicolare. Fortunatamente, al momento del distacco non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caduta intonaco in via dei Mille, intervento dei vigili del fuoco Articoli correlati Pianta caduta sulla strada statale della Valle Anzasca, intervento dei vigili del fuocoIntervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, sulla strada statale 549 della Valle Anzasca. Brindisi, grave caduta di calcinacci: un ferito, si temono dispersi Intervento dei vigili del fuocoUna caduta copiosa di calcinacci di è verificata stamattina da una palazzina nel rione Sant’Elia di Brindisi.