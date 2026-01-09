Auto a fuoco genera il panico tra i cittadini Intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti giovedì sera a Borgo Tufico per un incendio di un’automobile. L’intervento si è reso necessario per domare le fiamme che hanno interessato un veicolo, creando preoccupazione tra i residenti della zona. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.

FABRIANO – I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti ieri sera, giovedì 8 gennaio, alle 20,30 circa a Borgo Tufico, per l'incendio di un'autovettura. A chiamarli sono stati una serie di cittadini impauriti dalle fiamme.

