Crolla un cedro danni a due auto E ora a Scandicci torna la paura

Questa mattina a Scandicci torna la paura dopo il crollo di un cedro in via XX settembre. L’albero è caduto ieri a mezzogiorno, danneggiando due auto parcheggiate lungo la strada. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. I residenti sono preoccupati perché episodi simili si sono già verificati in passato. Le autorità stanno controllando altri alberi per evitare nuovi incidenti.

Ancora paura a Scandicci per il crollo di un albero che danneggia due auto in sosta. Il fatto è successo ieri verso l'ora di pranzo. A cadere a terra, un cedro del libano imponente che si trovava nell'area di parcheggio compresa tra viale Moro e la chiesa di San Bartolomeo in Tuto. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio; sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, l'assessore alla protezione civile, Lorenzo Tomassoli, una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento Firenze ovest, squadre del volontariato. L'albero che, dice l'amministrazione, aveva fatto una prova di trazione nel dicembre 2024 (scadenza stesso mese del 2026), è stato fatto a pezzi e smaltito.

