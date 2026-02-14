Il crollo della passerella sull’Adda, avvenuto ieri a Maccastorna, si è verificato a causa di materiali deteriorati che non hanno retto il peso. La struttura si è improvvisamente sgretolata, creando un grosso danno alla zona e interrompendo il passaggio pedonale. Le autorità hanno immediatamente sequestrato l’area e imposto divieti di accesso, ma il ponte principale rimane aperto al traffico.

Maccastorna (Lodi), 14 febbraio 2026 – Un fragore improvviso, poco prima di mezzogiorno di ieri, poi il cedimento e il crollo. Un’intera campata della nuova passerella ciclopedonale, realizzata in aderenza al ponte della provinciale 196, tra Maccastorna, nel Lodigiano, e Crotta d’Adda, nel Cremones e, è precipitata nelle acque dell’Adda. Questo ancor prima del collaudo ufficiale. Un episodio che ha fatto scattare immediatamente l’emergenza e che ora è al centro di accertamenti tecnici e giudiziari. Sequestro cautelativo. A fare il punto sulla situazione è il presidente della Provincia di Lodi e sindaco di Maccastorna, Fabrizio Santantonio: “Abbiamo messo subito in sicurezza l’area del cantiere, chiudendo gli accessi alla ciclabile e alla parte sottostante al ponte, quella dei piloni, perché esiste il rischio potenziale di nuovi cedimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crollo della passerella sull’Adda, scattano sequestro e divieti. Ma il ponte resta aperto

La passerella sull’Adda, ancora in fase di collaudo, è crollata questa mattina a Maccastorna, provocando l’interruzione del traffico pedonale e ciclabile.

È in fase di realizzazione una nuova ciclopedonale che collegherà Brivio e Cisano, attraversando l’Adda a monte del ponte esistente.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euro; Maccastorna, il ponte pedonale pagato 4 milioni di euro (e atteso da anni) crolla prima di essere aperto: durante il collaudo è sprofondato nell'Adda; CROLLO PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULL'ADDA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESCLUDERE IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE; Lodi: la passerella del ponte sull'Adda crolla prima del collaudo.

Crollo della passerella sull’Adda, scattano sequestro e divieti. Ma il ponte resta apertoIl cedimento della ciclopedonale tra Maccastorna e Crotta d’Adda: si valuta il blocco della navigazione. Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi: Scongiurata una tragedia, ora chiare ... ilgiorno.it

Lodi: la passerella del ponte sull'Adda crolla prima del collaudoNessuna persona coinvolta, cantiere sequestrato e navigazione sul fiume sospesa. Preoccupazione del sindaco di Crotta d'Adda, il presidente della Provincia chiede chiarezza sull'investimento milionari ... rainews.it

Vasto - Il trabocco in località Canale prima o dopo il crollo di parte della passerella La notizia: https://shorturl.at/SbLrx facebook

#Lodi, crollo parziale di una passerella ciclo-pedonale sul fiume Adda, era in fase di collaudo. Dalla tarda mattinata #vigilidelfuoco al lavoro: elicottero Drago e #droni in sorvolo, #sommozzatori in acqua per escludere il coinvolgimento di persone [ #13febbrai x.com