Cislago crolla il tetto di un vecchio cascinale

A Cislago, un vecchio cascinale in disuso situato in via Volta ha subito il crollo del tetto. L’incidente, avvenuto improvvisamente, ha causato un rumore forte e visibile, attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. Per motivi di sicurezza, sono state avviate verifiche sull’edificio e sull’area circostante.

Precipita il tetto di un vecchio cascinale a Cislago. L'edificio in disuso, ubicato in un cortile di via Volta, è collassato improvvisamente, causando un boato avvertito in tutta la zona. Il crollo non ha coinvolto persone, anche se alcuni frammenti sono finiti nei cortili vicini senza provocare feriti. L'allarme è scattato attorno alle 16.30: diversi

