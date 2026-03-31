Si è conclusa a Riccione la prima fase dei Criteria nazionali giovanili dedicata al settore femminile. Tra le atlete in gara, Alice Paioletti si è classificata prima, mentre Matilde Giovi ha ottenuto un buon risultato. La manifestazione ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diverse società, con l’associazione Nuoto Grosseto che ha ottenuto risultati significativi.

Si è chiusa la prima parte dei Criteria nazionali giovanili che si sono svolti a Riccione riservata al settore femminile che ha visto grandissimi risultati per l’associazione Nuoto Grosseto. Il sodalizio biancorosso infatti era presente a questa manifestazione con sole due atlete, ma nonostante tutto si è classificata al trentunesimo posto assoluto su oltre centocinquanta società partecipanti. Merito dei grandi risultati ottenuti dalle due nuotatrici Alice Paioletti e Matilde Giovi, le quali con i propri risultati hanno consentito alla società grossetana di piazzarsi benissimo a livello di classifica societaria. Alice Paioletti, categoria... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Criteria nazionali giovanili. Alice Paioletti super. Bene Matilde Giovi

Articoli correlati

Campionato regionale. Nuoto Grosseto, grandi risultati. Paioletti e Giovi dettano leggePioggia di medaglie per Alice Paioletti e Matilde Giovi (nella foto) ai campionati regionali di nuoto.

Vanessa Nuoto Smile, 8 giovani promesse qualificate per i “Criteria Nazionali” di RiccioneContinuano a ottenere grandi risultati gli atleti della squadra agonistica della Vanessa Nuoto Smile di Benevento.

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Criteria BPER. Paioletti e Barozzi da record. Poker Mao, tris Biagi; Criteria Femmine. Giorno 1 (PM). Programma e startlist; Criteria 2026-Settore Femminile: Recap Live Day 1 Pomeriggio; Criteria Femmine. Giorno 1 (PM). Programma e startlist.

Criteria BPER. Paioletti e Barozzi da record. Poker Mao, tris BiagiUltima giornata della sezione femminile, dei Criteria BPER allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri. Mattinata dedicata alla velocità con 50 dorso, 50 rana e 100 stile libero e pomerigg ... federnuoto.it

La Asd Nuoto Grosseto brilla a Livorno con 11 ori, 2 argenti e 5 bronzi. In evidenza Alice Paioletti e Andrea Lucarelli - facebook.com facebook