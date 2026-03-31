Recentemente sono stati fotografati insieme mentre si tenevano per mano, segnalando un ritorno di fiamma tra loro. La coppia, composta da un'attrice e un professionista, aveva già avuto una relazione in passato e ora si è riunita dopo un periodo di separazione. Le immagini sono state scattate da paparazzi e hanno fatto notizia sui media.

Con grande stupore Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono tornati insieme: sono stati beccati mano nella mano dai paparazzi Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati paparazzati insieme, mano nella mano. Se è vero che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, loro più di ogni altra coppia, rappresentano a pieno questa celebre frase. La coppia, infatti, si è lasciata in una maniera travagliata e inaspettata 5 anni fa ma adesso è stata paparazzata, mano nella mano, daDiva e Donna. E’ vero che, nonostante tutto, la coppia è riuscita a rimanere in ottimi rapporti ma certamente nessuno si sarebbe aspettato questo risvolto shock a distanza di 5 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano

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