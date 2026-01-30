Andrea Pezzi presenta il nuovo libro e torna sui vecchi amori con Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi ha presentato il suo nuovo libro durante una serata che ha riunito anche Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi. L’autore ha ripercorso i vecchi amori, condividendo aneddoti e ricordi personali. La platea ha ascoltato interessata, mentre lui si è lasciato andare a commenti sinceri e spontanei. La serata si è conclusa con un grande applauso, tra foto e saluti.

A Il Corriere della Sera in un'intervista realizzata con Roberta Scorranese, il conduttore e imprenditore Andrea Pezzi ha parlato del suo ultimo libro "La nostra Odissea", in cui celebra l'opera omerica. Ma c'è stato spazio anche per parlare d'amore e di due delle sue relazioni più importanti con le attrici Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi. Riguardo al suo libro, Andrea Pezzi ha raccontato: «È un ritorno metaforico all'essere umano, a una Itaca che vorrebbe essere casa di tante intelligenze differenti». Tra una chiacchiera e un'altra, Andrea Pezzi ha rivelato qual è stata la sua perdita più grande nella vita.

