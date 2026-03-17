In Italia, il settore del trasporto pubblico locale sta affrontando una crisi legata alla crisi energetica internazionale, che ha portato a un impatto economico stimato di circa trenta milioni di euro al mese. Le associazioni del settore evidenziano come le imprese di autobus siano particolarmente colpite da questa situazione di instabilità geopolitica e dai conseguenti effetti sui mercati energetici.

Di seguito il comunicato: In un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato dall’instabilità geopolitica e dai conseguenti effetti sui mercati energetici, le imprese del trasporto passeggeri con autobus stanno attraversando una fase di forte difficoltà. Le associazioni AGENS, ANAV e ASSTRA – che rappresentano l’intero comparto del trasporto pubblico locale e dei servizi di linea e di noleggio autobus con conducente – evidenziano come l’andamento dei prezzi dei prodotti energetici, a seguito delle tensioni in Medio Oriente, stia generando una pressione crescente sui bilanci delle aziende del settore. Dall’inizio dell’anno, le quotazioni del gasolio hanno registrato un aumento significativo, vicino al 25%, con un impatto economico che per le imprese si traduce in maggiori costi stimati in oltre 30 milioni di euro al mese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Trasporto pubblico locale e crisi energetica: in Italia “impatto economico di trenta milioni di euro al mese” Associazioni

Articoli correlati

Leggi anche: Da rialzo carburanti impatto di 30 milioni al mese per trasporto pubblico locale

Leggi anche: Trasporto pubblico locale non di linea, audizione delle associazioni taxi

Contenuti e approfondimenti su Trasporto pubblico

Temi più discussi: Trasporto Pubblico Locale - 2026; Approvazione dell’Avviso Pubblico per la partecipazione di tassisti e autonoleggiatori, muniti di autorizzazione del Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS del Comune di Napoli, al servizio elettorale per le esigenze connesse all’espletamento degli ademp; Trasporto pubblico nei Monti Dauni, Piemontese incontra sindaci e Ferrovie del Gargano: al centro abbonamenti, integrazione dei servizi e diritto alla mobilità; Le Marche cenerentola del trasporto pubblico pronti ad accompagnare Zinni a Roma per protestare.

Trasporto pubblico locale e crisi energetica: in Italia impatto economico di trenta milioni di euro al mese Associazionil’adozione di un intervento normativo che estenda a tutti i segmenti del trasporto pubblico locale – incluso il comparto del noleggio autobus con conducente – la riduzione dell’accisa prevista per il ... noinotizie.it

Da rialzo carburanti impatto di 30 milioni al mese per trasporto pubblico localeRoma, 17 mar. (Adnkronos) - In un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato dall’instabilità geopolitica e dai conseguenti ... notizie.tiscali.it

Trasporto pubblico in crisi, 7 italiani su 10 non li utilizza. Italia penultima in Europa, un Paese sempre più dipendente dall’auto privata https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/trasporto-pubblico-italia-europa/ - facebook.com facebook

In Italia il trasporto pubblico è ancora poco utilizzato: quasi sette cittadini su dieci non prendono autobus o altri mezzi collettivi. Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2024, il Paese si colloca al penultimo posto nell’Unione europea per utilizzo dei mezzi pu x.com