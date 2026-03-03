In Iran, oltre 12.300 voli sono stati cancellati finora, rappresentando la più vasta interruzione del trasporto aereo dalla fine della pandemia di Covid. La situazione coinvolge numerosi voli nazionali e internazionali, con ripercussioni sui collegamenti e sui viaggi programmati. Le cancellazioni continuano a causare disagi tra passeggeri e compagnie aeree, senza indicazioni di una fine immediata alle restrizioni.

Si tratta della più grande interruzione mondiale del trasporto aereo dai tempi della pandemia di Covid. La crisi iraniana – seguita all’attacco di Usa e Israele e la risposta di Teheran contro gli Stati del Golfo – sta provocando la cancellazione di migliaia di voli e non solo nei trafficatissimi hub di Dubai e Doha. Con l’allargarsi del conflitto aumentano le chiusure degli spazi aerei e conseguentemente le compagnie aeree di tutto il mondo stanno sospendendo sempre più voli da e per il Medio Oriente. Essendo gli scali del Golfo spesso utilizzati come tappa intermedia verso destinazioni in Asia, Africa o Europa l’interruzione sta riguardando tratte aeree che collegano tante parti del pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, cancellati già oltre 12.300 voli: è la più grande interruzione del trasporto aereo dai tempi del Covid

